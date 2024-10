Ticket per visitare Venezia: nel 2025 aumentano le tariffe e le giornate di applicazione (Di venerdì 25 ottobre 2024) Il Comune di Venezia ha confermato l’introduzione del contributo d’accesso per i turisti giornalieri anche nel 2025, aumentando le giornate in cui sarà applicato e le tariffe. Rispetto al 2024, quando erano previsti 29 giorni, il contributo interesserà 54 giornate, tutte dalle 8.30 alle 16.00, a partire dal 18 aprile. Inoltre, chi prenota con anticipo di almeno quattro giorni pagherà 5 euro, mentre chi lo fa dopo o non prenota affatto sarà soggetto a una tariffa di 10 euro. L’iniziativa, entrata nella sua seconda fase sperimentale, mira a rendere la gestione del flusso turistico più efficiente e a raggiungere l’obiettivo di rendere Venezia «più vivibile», come dichiarato dal sindaco Luigi Brugnaro. Lettera43.it - Ticket per visitare Venezia: nel 2025 aumentano le tariffe e le giornate di applicazione Leggi tutta la notizia su Lettera43.it (Di venerdì 25 ottobre 2024) Il Comune diha confermato l’introduzione del contributo d’accesso per i turisti giornalieri anche nel, aumentando lein cui sarà applicato e le. Rispetto al 2024, quando erano previsti 29 giorni, il contributo interesserà 54, tutte dalle 8.30 alle 16.00, a partire dal 18 aprile. Inoltre, chi prenota con anticipo di almeno quattro giorni pagherà 5 euro, mentre chi lo fa dopo o non prenota affatto sarà soggetto a una tariffa di 10 euro. L’iniziativa, entrata nella sua seconda fase sperimentale, mira a rendere la gestione del flusso turistico più efficiente e a raggiungere l’obiettivo di rendere«più vivibile», come dichiarato dal sindaco Luigi Brugnaro.

