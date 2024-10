Terni, nuove aree camper per lo sviluppo del turismo itinerante: “Valorizzare e promuovere il territorio in vista del Giubileo” (Di venerdì 25 ottobre 2024) Valorizzare il turismo itinerante attraverso una serie di iniziative da attuare sul territorio. L’assessore preposto Michela Bordoni, intervenuta alla nostra redazione di www.Ternitoday.it annuncia l’intenzione dell’amministrazione comunale di partecipare ad un bando: “Per restituire ed Ternitoday.it - Terni, nuove aree camper per lo sviluppo del turismo itinerante: “Valorizzare e promuovere il territorio in vista del Giubileo” Leggi tutta la notizia su Ternitoday.it (Di venerdì 25 ottobre 2024)ilattraverso una serie di iniziative da attuare sul. L’assessore preposto Michela Bordoni, intervenuta alla nostra redazione di www.today.it annuncia l’intenzione dell’amministrazione comunale di partecipare ad un bando: “Per restituire ed

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

A Viarigi confermata la camminata magnifica con spettacolo teatrale - Una passeggiata nel paesaggio come metafora del “viaggio della vita”, del tempo che passa, delle salite e delle discese davanti alle quali ci pone il destino ... (atnews.it)

‘Camperfest’: il bilancio della prima edizione - Si è conclusa domenica 20 ottobre 2024 la prima edizione della manifestazione “Camperfest – destinazione L’Aquila” ... (laquilablog.it)

Al via a Ravenna l’Adria Shipping Summit, tra gli ospiti anche il Ministro Salvini - Al via mercoledì 23 ottobre 2024 alle ore 9.30 alla Sala Cavalcoli della Camera di Commercio di Ferrara e Ravenna la prima edizione di Adria Shipping Summit, la due giorni dedicata al mondo marittimo, ... (ravenna24ore.it)

Fiera del Cioccolato in Cilento. Continua il gusto itinerante del Choco Italia in Tour - Castellabate continua a sorprendere con il suo ricco calendario di eventi che si estende fino a dicembre. Dal 25 al 27 ottobre, nella suggestiva Piazza Lucia a Santa Maria, si terrà “Choco Italia in T ... (agro24.it)