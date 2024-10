Gamerbrain.net - SteamOS si aggiorna: Fix, modifiche e migliorie

(Di venerdì 25 ottobre 2024) Come riportato sul sito ufficiale, è disponibile un nuovomento per, il quale non aggiunge novità ma si limita ad apportare una lunga serie die correzioni varie, che vi riportiamo a seguire in italiano. Avete già saputo dell’arrivo dell’emulatore Android ufficiale su Steam Deck? Miglioramenti Generali:menti Arch Linux e Kernel Linux: Ora Steam Deck utilizza una versione più recente di Arch Linux e il kernel Linux 6.5, migliorando la compatibilità hardware, le prestazioni, la sicurezza e la stabilità del sistema.menti più Veloci: La velocità deglimenti del sistema operativo è stata migliorata. Correzioni per SD Card e Wi-Fi: Sono stati risolti problemi con alcune schede microSD e la connettività con access point WPA3 e Wi-Fi 7.