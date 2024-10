Spezia-Bari: probabili formazioni e dove vederla in tv (Di venerdì 25 ottobre 2024) A distanza di una settimana dal pari del San Nicola contro il Catanzaro, tocca ancora al Bari aprire la giornata di Serie B. Questa volta i biancorossi saranno impegnati in trasferta contro lo Spezia nel'anticipo del decimo turno in programma, oggi, venerdì 25 ottobre, alle 20:30 al Picco.Una Baritoday.it - Spezia-Bari: probabili formazioni e dove vederla in tv Leggi tutta la notizia su Baritoday.it (Di venerdì 25 ottobre 2024) A distanza di una settimana dal pari del San Nicola contro il Catanzaro, tocca ancora alaprire la giornata di Serie B. Questa volta i biancorossi saranno impegnati in trasferta contro lonel'anticipo del decimo turno in programma, oggi, venerdì 25 ottobre, alle 20:30 al Picco.Una

Aspettative alte per lo Spezia : sfida contro il Bari con una curva da reinventare - Facebook WhatsApp Twitter Il clima in casa Spezia è particolarmente positivo in vista della prossima sfida di campionato contro il Bari, prevista per venerdì sera. I tifosi si preparano a sostenere la squadra nonostante la chiusura della curva ... (Gaeta.it)

Calci contro una panchina - poi spaccano la vetrata di un locale in pieno centro a Bari - Prima sferrano alcuni calci contro una panchina, poi uno di loro si avvicina al dehors di un ristorante e lo colpisce con un altro calcio, rompendo la vetrata. Vandali in azione, in piena notte, in corso Vittorio Emanuele a Bari. Il gesto dei due ... (Baritoday.it)

Natuzzi spa cerca alternative ai licenziamenti collettivi : incontro con sindacati a Bari - Facebook WhatsApp Twitter Natuzzi spa ha recentemente comunicato la propria intenzione di esplorare soluzioni alternative ai licenziamenti collettivi durante un incontro con i sindacati Cobas e Usb. L’azienda, nota per la produzione di mobili ... (Gaeta.it)

Milano - scarcerati i baristi che hanno ucciso il ladro a forbiciate : «Disperati e frustrati - hanno perso il controllo» - Shu Zou, 30 anni, e suo zio Liu Chongbing, di 49, potranno uscire dal carcere: l’ha deciso la giudice per le indagini preliminari Tiziana Gueli, che sta seguendo il caso dell’omicidio di Eros Di Ronza, avvenuto dopo la rapina al bar-tabaccheria in ... (Open.online)