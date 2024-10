Amica.it - Sofia di Spagna, la rivincita sulla sorella Leonor alla serata di gala

(Di venerdì 25 ottobre 2024) Dura vita quella dell’erede al trono. Tanti, troppi obblighi ai quali sottostare continuamente. Più dura, però, è la vita dello spare, la riserva. Una figura destinata a non passarestoria come invece lao il fratello maggiore ma, al contempo, costretta a convivere di continuo con un ruolo ambiguo. Quello che prevede di restare in primo piano, ma mai completamente. Sempre un passo indietro al consanguineo, senza mai poter, totalmente, scomparire. Lo sa bene il principe Harry, eterno secondo rispetto al fratello maggiore William. Lo sa anche Joachim di Danimarca, condannato ad essere l’ombra, in eterno, di re Frederik. E lo sa puredi, secondogenita di re Felipe e della regina Letizia. Non sarà lei, bensì la, a salire, un giorno sul trono.