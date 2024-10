Gaeta.it - Scomparsa di un giovane a Pordenone: ricerche in corso per Bryan Del Bianco

(Di venerdì 25 ottobre 2024) La scomparsa di un giovane residente a Pordenone ha allertato le autorità locali e i cittadini. Bryan Del Bianco, un ragazzo di 28 anni, non è stato più visto da ieri e le ricerche sono attualmente in corso. La Prefettura di Pordenone ha rilasciato dettagli significativi sulla sua identità e l'ambiente in cui è stato visto l'ultima volta. I residenti sono invitati a prestare attenzione e a segnalare eventuali avvistamenti. Dettagli sull'identità di Bryan Del Bianco. Bryan Del Bianco è un giovane di 28 anni originario di Pordenone, che attualmente vive nel piccolo comune di Zoppola, non molto distante dal capoluogo. Fisicamente, si presenta con una corporatura robusta e un'altezza di circa 1,90 metri. Le caratteristiche fisiche sono inconfondibili: capelli corti e di colore nero, carnagione scura e occhi marroni.