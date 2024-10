Sciopero alla Toyota Handling di Bologna: rabbia e lacrime per vittime dell’esplosione (Di venerdì 25 ottobre 2024) Bologna, 25 ottobre 2024 - In centinaia radunati fuori dallo stabilimento della Toyota Material Handling, al Bargellino, per esternare la propria rabbia nei confronti delle morti di Lorenzo Cubello e Fabio Tosi, le due vittime dell’esplosione che si è verificata nell’edificio, mercoledì 23 ottobre. Il bilancio della tragedia ha visto anche 11 feriti: alcuni di questi in modo lieve sono già stati dimessi, mentre permane ancora critica la situazione per un lavoratore ricoverato in Rianimazione. Dolore e lacrime fuori dai cancelli: oltre ai dipendenti, c’erano tanti rappresentanti delle sigle sindacali e le istituzioni. Primo tra tutti, con le organizzazioni sindacali, l’assessore regionale Vincenzo Colla e il candidato del centrosinistra alle prossime regionali, Michele de Pascale. Oltre al sindaco Matteo Lepore. Tra la folla, anche l’ad di Toyota Michele Candiani. Ilrestodelcarlino.it - Sciopero alla Toyota Handling di Bologna: rabbia e lacrime per vittime dell’esplosione Leggi tutta la notizia su Ilrestodelcarlino.it (Di venerdì 25 ottobre 2024), 25 ottobre 2024 - In centinaia radunati fuori dallo stabilimento dellaMaterial, al Bargellino, per esternare la proprianei confronti delle morti di Lorenzo Cubello e Fabio Tosi, le dueche si è verificata nell’edificio, mercoledì 23 ottobre. Il bilancio della tragedia ha visto anche 11 feriti: alcuni di questi in modo lieve sono già stati dimessi, mentre permane ancora critica la situazione per un lavoratore ricoverato in Rianimazione. Dolore efuori dai cancelli: oltre ai dipendenti, c’erano tanti rappresentanti delle sigle sindacali e le istituzioni. Primo tra tutti, con le organizzazioni sindacali, l’assessore regionale Vincenzo Colla e il candidato del centrosinistra alle prossime regionali, Michele de Pascale. Oltre al sindaco Matteo Lepore. Tra la folla, anche l’ad diMichele Candiani.

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Toyota Material Handling di Borgo Panigale - l’esplosione dall’impianto di climatizzazione : «Una bomba in 4 minuti» - «È stata una bomba: è successo tutto in quattro minuti». A raccontarlo a La Stampa è Pino Sicilia, il responsabile per la sicurezza della Uilm-Uil. Il 23 ottobre scorso si trovava dentro lo stabilimento industriale della Toyota Material Handlin di ... (Open.online)

Esplosione alla Toyota Handling - le indagini si concentrano sull'impianto di climatizzazione - QUI PER ISCRIVERSI AL CANALE WHATSAPP DI BOLOGNATODAY Rabbia e dolore dopo l'incidente alla Toyota Material Handling di Borgo Panigale, che ha provocato la morte di due giovani lavoratori, Fabio Tosi, 34 anni e Lorenzo Cubello, 37. ... (Bolognatoday.it)

Esplosione e morte alla Toyota Handling - nel mirino degli inquirenti l’impianto di climatizzazione - Bologna, 25 ottobre 2024 – Un impianto di climatizzazione, con il motore posizionato in un’area esterna del capannone, prospiciente a un deposito di materiale. Potrebbe essere partita qui l’esplosione che ha innescato, mercoledì, il disastroso ... (Ilrestodelcarlino.it)

Esplosione Bologna - stop ad attività Toyota Material Handling : lavoratori in cassa integrazione - Stop alle attività alla Toyota Material Handling di Bologna e lavoratori in cassa integrazione a partire da ieri. E’ quanto è stato comunicato dall’azienda ai rappresentanti dei lavoratori, come confermano fonti sindacali. Nell’esplosione, avvenuta ... (Lapresse.it)