San Camillo proteste sui servizi | Visite prenotate poi annullate

(Di venerdì 25 ottobre 2024) COMACCHIO "Ci risiamo con la baraonda sanitaria". È questo il titolo della lettera aperta firmata dallo storico esponente della Consulta popolare Sane da Tiziana Gelli, membro del Tribunale per i diritti del malato Tiziana Gelli, che si fanno portavoce di criticità ravvisate dai cittadini nell’accedere ad alcunisanitari. "Già prima dell’Epifania di quest’anno – riferiscono – diversi cittadini di Comacchio dopo, aver atteso per mesi il proprio turno per diagnostiche, ricevettero una telefonata per essere convogliati a Ferrara. Dissero che mancavano i medici! Così, come regalo della Befana, veniva annullata una seduta settimanale per le diagnostiche. Almeno avessero esaurito legià! Poi fu la volta del Campimetro per l’esame del Campo visivo guasto. È stato poi ripristinato. Ma succede che le prenotazioni per gli "autoctoni" sono chiuse.