Rocco Siffredi e la proposta (indecente) a Francesco Totti: “Vieni a fare un film con me” (Di venerdì 25 ottobre 2024) È famoso, anzi il più famoso, per le sue prodezze sul campo da calcio. Ma secondo Rocco Siffredi, Francesco Totti potrebbe diventare un campione anche del porno. La strana, indecente, proposta è arrivata dal pornodivo inaspettatamente, durante una trasmissione televisiva che nulla ha a che fare con il mondo del cinema hard. L’insinuazione di Rocco Siffredi Già qualche tempo fa, Rocco Siffredi, ospite di Francesca Fagnani a Belve, aveva lasciato intendere di essere a conoscenza di un segreto su Francesco Totti. Il pornodivo fece riferimento a una sua “cosa in comune” con il calciatore. Fagnani chiese: “La dipendenza dal sesso?” e Siffredi, in quell’occasione restio, si bloccò: “Mi fermo qui”. Ma recentemente ospite della trasmissione Ciao Maschio, condotta da Nunzia De Girolamo, il Rocco nazionale si è lasciato andare di più. Dilei.it - Rocco Siffredi e la proposta (indecente) a Francesco Totti: “Vieni a fare un film con me” Leggi tutta la notizia su Dilei.it (Di venerdì 25 ottobre 2024) È famoso, anzi il più famoso, per le sue prodezze sul campo da calcio. Ma secondopotrebbe diventare un campione anche del porno. La strana,è arrivata dal pornodivo inaspettatamente, durante una trasmissione televisiva che nulla ha a checon il mondo del cinema hard. L’insinuazione diGià qualche tempo fa,, ospite di Francesca Fagnani a Belve, aveva lasciato intendere di essere a conoscenza di un segreto su. Il pornodivo fece riferimento a una sua “cosa in comune” con il calciatore. Fagnani chiese: “La dipendenza dal sesso?” e, in quell’occasione restio, si bloccò: “Mi fermo qui”. Ma recentemente ospite della trasmissione Ciao Maschio, condotta da Nunzia De Girolamo, ilnazionale si è lasciato andare di più.

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Totti sbarca nel porno? L’invito di Rocco Siffredi per l’ex calciatore della Roma - Per Francesco Totti si prospetta un futuro nel mondo del porno? L’invito arriva direttamente da Rocco Siffredi Il futuro di Francesco Totti sarà ancora nel mondo del calcio? Dalle sue ultime parole quello che sembra essere il sogno di molti club di ... (Cityrumors.it)

“Totti potrebbe essere il mio erede. Ha il dono - è proprio oltre - ma non chiedetemi di dire di più” : la rivelazione hot di Rocco Siffredi - Dichiarazioni bollenti e inviti a luci rosse a “Ciao Maschio“. Rocco Siffredi, ospite di Nunzia De Girolamo nella puntata di sabato 26 ottobre, si è lasciato andare a confessioni piccanti su Francesco Totti, lasciando il pubblico a bocca ... (Ilfattoquotidiano.it)

CIAO MASCHIO - ROCCO SIFFREDI SU TOTTI : “POTREBBE ESSERE IL MIO EREDE. HA IL DONO” - Rocco Siffredi sarà ospite di Nunzia De Girolamo a Ciao Maschio, nella puntata in onda sabato 26 ottobre, in seconda serata su Rai1. Il porno attore, tra gli ospiti della nuova puntata di Ciao Maschio, in uno dei giochi che compongono il ... (Bubinoblog)

Rocco Siffredi : “Totti potrebbe essere il mio erede - la sua carriera potrebbe rinascere” - (Adnkronos) – Rocco Siffredi sarà ospite di Nunzia De Girolamo a 'Ciao Maschio', nella puntata in onda sabato 26 ottobre, in seconda serata su Rai 1. Il porno attore, in uno dei giochi che compongono il programma, si è lasciato andare a delle ... (Lidentita.it)