Roberto Sarotto si aggiudica i Tre Bicchieri con un vino dedicato alla figlia Elena | È la settima generazione della nostra famiglia

(Di venerdì 25 ottobre 2024) L’unica Barbera d’Alba premiata dopo tanti anni dal Gambero Rosso con i Tre2025 è quella dell'azienda piemontese, che, oltre all’orgoglio per il riconoscimento ricevuto, porta grande emozione anche adi, new entrycantina dida appena un anno. Frutto di un lavoro lungo vent’anni su quella chedefinisce «l’immagine perfetta» del suo terroir. «Ce l’abbiamo fatta» ha detto- quasi tirando un sospiro di sollievo - ripensando agli inizi degli anni Duemila, quando, mentrecresceva e formava anche il suo carattere, papàprogettava ilche più la rispecchiasse. E, in fondo, questo premio è molto più di un riconoscimento tecnico: è la celebrazione di una storia familiare che continua e si evolve.