Rimini-Forlì, forze opposte ma al top. Miglior attacco contro difesa super (Di venerdì 25 ottobre 2024) Una ha il Migliore attacco del campionato con 86.5 punti segnati di media a partita, l’altra ha invece la Migliore difesa con 69.7. RivieraBanca Rimini e Unieuro Forlì si presentano rispettivamente con questi dati al derby di domenica al Flaminio. Sono passate solo sei giornate di campionato (nemmeno un sesto): è presto parlare di differenti filosofie di gioco, anche perché lo stesso coach riminese Sandro Dell’Agnello crede che la difesa sia la base di tutto. Ma i numeri sono, al momento, uno specchio dall’attuale rendimento delle due formazioni. Ovviamente con la soddisfazione di coach Martino per il rendimento della sua retroguardia. La RivieraBanca ha quindi il Miglior attacco dell’intera A2, uno e mezzo in più rispetto alla seconda del lotto che al momento è Nardò. La formazione adriatica sta mandando cinque uomini in doppia cifra di punti (Marini con 16.8, Grande con 14. Sport.quotidiano.net - Rimini-Forlì, forze opposte ma al top. Miglior attacco contro difesa super Leggi tutta la notizia su Sport.quotidiano.net (Di venerdì 25 ottobre 2024) Una ha ildel campionato con 86.5 punti segnati di media a partita, l’altra ha invece lacon 69.7. RivieraBancae Unieurosi presentano rispettivamente con questi dati al derby di domenica al Flaminio. Sono passate solo sei giornate di campionato (nemmeno un sesto): è presto parlare di differenti filosofie di gioco, anche perché lo stesso coach riminese Sandro Dell’Agnello crede che lasia la base di tutto. Ma i numeri sono, al momento, uno specchio dall’attuale rendimento delle due formazioni. Ovviamente con la soddisfazione di coach Martino per il rendimento della sua retroguardia. La RivieraBanca ha quindi ildell’intera A2, uno e mezzo in più rispetto alla seconda del lotto che al momento è Nardò. La formazione adriatica sta mandando cinque uomini in doppia cifra di punti (Marini con 16.8, Grande con 14.

