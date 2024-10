Quotidiano.net - ’Revenge porn’: "Un affronto profondo che segna per la vita"

Leggi tutta la notizia su Quotidiano.net

(Di venerdì 25 ottobre 2024) Buono, solare e determinato. Si descrive così, Lorenzo Sarcinelli, attore giovane e talentuoso, già amato dal pubblico per il suo ruolo in Un posto al sole. Lorenzo è tra i protagonisti della seconda stagione di Nudes, la serie tv in onda su Raiplay che, dopo avere affrontato il revenge porn come piaga nelladi tre adolescenti, ora racconta di adulti minacciati dalla “pornografia non consensuale”. Prodotta da BIM con Rai Fiction e diretta da Laura Luchetti e Marco Danieli, Nudes 2 porta sullo schermo tre casi: Silvia ed Emilio, Michela e Francesca e Giacomo (interpretato da Lorenzo) e Luca. Rendere i personaggi e il loro relazionarsi con un tema così delicato ha richiesto grande impegno, infatti, spiega Lorenzo, "Ho cercato di non pensare alle responsabilità del progetto ma a quelle del mio personaggio.