Rai, Corsini dà dell'infame a Formigli e prova a giustificarsi: ma è polemica

(Di venerdì 25 ottobre 2024) Èsu Paolo, direttore dell’Approfondimento Rai, che in un servizio di Piazzapulita sembra dareal conduttore Corrado. «Voi siete . Dite all’amicoche si guardasse un pochino nella coscienza, va infame», ha detto il dirigente di Viale Mazzini all’inviata del programma all’uscita della festa del Tempo alla Gnam. Il diretto interessato ha poito asostenendo che, «come si sente chiaramente in onda, la parola “infame” si riferiva al gradino». «Sono giorni che zoppico per un problema al ginocchio, tanto che faccio magnetoterapia tutti i giorni, anche in Rai come tutti sanno e vedono. Se poi a lui (ndr) piace attribuirsi certi epiteti», ha aggiunto. Ma la frase ha comunque acceso le polemiche.