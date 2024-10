Quale futuro scegliere? Torna Exposcuola in Fiera a Padova (Di venerdì 25 ottobre 2024) Quale scuola o futuro indirizzo professionale è più adatto a chi sta per diplomarsi nella scuola secondaria di primo grado? Quale strada prendere nel post diploma di scuola secondaria di secondo grado? A queste domande che studenti e famiglie si pongono, darà risposta dal 7 al 9 novembre in Fiera Padovaoggi.it - Quale futuro scegliere? Torna Exposcuola in Fiera a Padova Leggi tutta la notizia su Padovaoggi.it (Di venerdì 25 ottobre 2024)scuola oindirizzo professionale è più adatto a chi sta per diplomarsi nella scuola secondaria di primo grado?strada prendere nel post diploma di scuola secondaria di secondo grado? A queste domande che studenti e famiglie si pongono, darà risposta dal 7 al 9 novembre in

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Qual è il monte ore per collegi docenti e quale per i consigli di classe? Quante ore dedicate agli incontri scuola-famiglia? La scheda - L'art. 44 del CCNL 2019-21 stabilisce che le ore dedicate alle attività collegiali sono ripartite in due blocchi principali. Il primo blocco di 40 ore è riservato alla partecipazione al collegio docenti e alle sue articolazioni, comprendendo ... (Orizzontescuola.it)

Il muro di gomma della scuola : quando il dialogo con le famiglie si interrompe - Claudia Di Pasquale (AGe) : “I genitori non sono i nemici della scuola - serve dialogo” [INTERVISTA] - "Si sta facendo di tutta l'erba un fascio, dipingendo i genitori come un problema", afferma con decisione Claudia Di Pasquale, presidente di Age, nell'intervista rilasciata a Orizzonte Scuola. Di Pasquale denuncia una tendenza preoccupante: la ... (Orizzontescuola.it)