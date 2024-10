Potatura degli oleandri sulla Complanare per Sant'Anna, al via i lavori per la sicurezza della viabilità (Di venerdì 25 ottobre 2024) "Iniziano la Potatura delle piante di oleandro in corrispondenza delle Complanare che, da via Gentile, collega il quartiere Sant'Anna". Lo annuncia il consigliere comunale e 'sindaco della notte', Lorenzo Leonetti."In questi giorni la Multiservizi sta eseguendo la Potatura per il tratto Baritoday.it - Potatura degli oleandri sulla Complanare per Sant'Anna, al via i lavori per la sicurezza della viabilità Leggi tutta la notizia su Baritoday.it (Di venerdì 25 ottobre 2024) "Iniziano ladelle piante di oleandro in corrispondenza delleche, da via Gentile, collega il quartiere". Lo annuncia il consigliere comunale e 'sindaconotte', Lorenzo Leonetti."In questi giorni la Multiservizi sta eseguendo laper il tratto

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Potatura degli oleandri sulla Complanare per Sant'Anna, al via i lavori per la sicurezza della viabilità - " Iniziano la potatura delle piante di oleandro in corrispondenza delle complanare che, da via Gentile, collega il quartiere Sant'Anna ". Lo annuncia il consigliere comunale e 'sindaco della notte', ... (baritoday.it)

Lavori sulla Pontina fino a gennaio 2025: ecco dove, limite di velocità a 50 km/h - Ancora cantieri aperti sulla Pontina, una delle arterie principali del Lazio. Non solo taglio di alberi pericolosi con restringimenti e chiusure fino al 30 novembre, i pendolari dovranno fare i conti ... (msn.com)