Oltre 130 soldati israeliani si rifiutano di combattere: "Ora basta, stiamo esagerando" (Di venerdì 25 ottobre 2024) Oltre 130 riservisti israeliani hanno deciso che combatteranno più nella Striscia di Gaza e in Libano, accusando il governo di aver superato il limite e di non stare veramente cercando di portare a casa gli ostaggi. I soldati hanno comunicato la loro scelta in una lettera indirizzata al primo Today.it - Oltre 130 soldati israeliani si rifiutano di combattere: "Ora basta, stiamo esagerando" Leggi tutta la notizia su Today.it (Di venerdì 25 ottobre 2024)130 riservistihanno deciso che combatteranno più nella Striscia di Gaza e in Libano, accusando il governo di aver superato il limite e di non stare veramente cercando di portare a casa gli ostaggi. Ihanno comunicato la loro scelta in una lettera indirizzata al primo

Israele - ok all’incursione di terra in Libano : «Truppe e colpi d’artiglieria oltre confine». I soldati italiani in missione Onu confinati nella base - Il gabinetto di sicurezza israeliano ha approvato «la fase successiva dell’operazione in Libano», ovvero l’operazione di terra. Lo riferiscono i siti Ynet e Maariv. Nel mentre a sud di Beirut ci sono già i prodromi di quelle che saranno le ... (Open.online)

Ucraina : Mosca - ‘Kiev ha perso oltre 13mila soldati a Kursk’ - Mosca, 14 set. (Adnkronos) – Le forze armate ucraine “hanno perso più di 13mila militari dall’inizio della controffensiva nel Kursk, di cui più di 300 nelle ultime 24 ore”. Lo ha dichiarato il ministero della Difesa russo, precisando che nel ultimo ... (Calcioweb.eu)

