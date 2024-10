Tuttivip.it - “Non è la salute, ecco il vero motivo”. Grande Fratello, scoppia il caso sull’uscita di Maica: “Assurdo”

(Di venerdì 25 ottobre 2024) Nella notte tra mercoledì e giovedì, la concorrenteBenedicto ha lasciato improvvisamente la Casa deldopo soli due giorni di permanenza, sorprendendo gli altri concorrenti e il pubblico. Inizialmente, il settimanale Chi aveva riportato che la decisione fosse legata a “problemi di” che non avrebbero potuto essere gestiti all’interno del reality, ma nelle ore successive due amiche dihanno chiarito la situazione attraverso una diretta su Instagram, offrendo dettagli sulla vera ragione dietro l’uscita anticipata. Le amiche, una spagnola e una italiana, hanno spiegato chesta bene e non ha alcun problema di: “sta bene e non è malata, non ha problemi di. Lei è semplicemente tornata in Spagna”.