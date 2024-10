Musk lancia lotteria pro Trump: “In palio 1mln $ al giorno per chi lo sostiene”, ma la ferma, dipartimento Giustizia: “È illegale” - VIDEO (Di venerdì 25 ottobre 2024) Dopo l'avvertimento del dipartimento di Giustizia Usa, Elon Musk avrebbe fermato “momentaneamente” la sua lotteria pro Trump per non “incorrere in sanzioni” Elon Musk, imprenditore a capo di X e Tesla, ha deciso di mettere in palio del denaro per chi sosterrà Donald Trump alle prossime elezio Ilgiornaleditalia.it - Musk lancia lotteria pro Trump: “In palio 1mln $ al giorno per chi lo sostiene”, ma la ferma, dipartimento Giustizia: “È illegale” - VIDEO Leggi tutta la notizia su Ilgiornaleditalia.it (Di venerdì 25 ottobre 2024) Dopo l'avvertimento deldiUsa, Elonavrebbeto “momentaneamente” la suaproper non “incorrere in sanzioni” Elon, imprenditore a capo di X e Tesla, ha deciso di mettere indel denaro per chi sosterrà Donaldalle prossime elezio

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Dipartimento Giustizia avverte Musk - 'la lotteria è illegale' - Il dipartimento di Giustizia Usa ha avvertito Elon Musk che la lotteria da un milione di dollari rivolta agli elettori degli Stati in bilico non ancora registrati potrebbe essere illegale e gli ha consigliato di fermarsi per non incorrere in ... (Quotidiano.net)

Elezioni USA 2024 - Musk lancia lotteria : in palio un milione di dollari al giorno per chi sostiene Trump - Dopo aver promesso 47 dollari per ogni firma alla petizione a favore di Trump negli stati chiave, Musk ha lanciato una vera e propria lotteria: ogni giorno un firmatario verrà estratto a sorte e vincerà la bellezza di un milione di dollari.Continua ... (Fanpage.it)

Elon Musk lancia una lotteria milionaria per sostenere Trump - Elon Musk ha sorpreso l’opinione pubblica con un’iniziativa inusuale e controversa. Il fondatore di Tesla e SpaceX ha infatti annunciato una lotteria da un milione di dollari al giorno rivolta a coloro che sottoscrivono una petizione a favore di ... (Velvetmag.it)

La lotteria di Elon Musk - un milione a chi vota Trump : può essere davvero legale? - Gli esperti di diritto dicono che la lotteria di Musk potrebbe violare le leggi che vietano di pagare le persone per votare. L'estrazione è rivolta a chi è iscritto nei registri elettorali negli stati in bilico e firma una petizione a favore di Trump (Vanityfair.it)