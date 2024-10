Milano, rapine e furti sulla metropolitana M5: arrestata la banda della linea lilla (Di venerdì 25 ottobre 2024) Milano - La Polizia di Stato, coordinata dalla Procura della Repubblica di Milano, ha eseguito un’ordinanza di custodia cautelare in carcere emessa nei confronti di quattro ragazzi di età compresa tra i 18 e i 21 anni e ha dato seguito alla misura degli arresti domiciliari nei confronti di un quinto giovane ritenuti responsabili, a vario titolo, di rapina pluriaggravata in concorso, tentata rapina pluriaggravata in concorso, lesioni aggravate in concorso e furto aggravato in concorso per fatti criminosi commessi nelle stazioni della metropolitana meneghina tra la fine di aprile e l'inizio di maggio scorso. Ilgiorno.it - Milano, rapine e furti sulla metropolitana M5: arrestata la banda della linea lilla Leggi tutta la notizia su Ilgiorno.it (Di venerdì 25 ottobre 2024)- La Polizia di Stato, coordinata dalla ProcuraRepubblica di, ha eseguito un’ordinanza di custodia cautelare in carcere emessa nei confronti di quattro ragazzi di età compresa tra i 18 e i 21 anni e ha dato seguito alla misura degli arresti domiciliari nei confronti di un quinto giovane ritenuti responsabili, a vario titolo, di rapina pluriaggravata in concorso, tentata rapina pluriaggravata in concorso, lesioni aggravate in concorso e furto aggravato in concorso per fatti criminosi commessi nelle stazionimeneghina tra la fine di aprile e l'inizio di maggio scorso.

