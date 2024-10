**Manovra: Schlein a Meloni, 'non sappiamo fare conti? Lei dà numeri su sanità e mente'** (Di venerdì 25 ottobre 2024) Roma, 25 ott. (Adnkronos) - "Meloni ha detto che noi non sappiamo fare i conti, sono giorni che sulla sanità dà i numeri e mente sapendo di mentire". Così Elly Schlein alla manifestazione del centrosinistra a Genova. Liberoquotidiano.it - **Manovra: Schlein a Meloni, 'non sappiamo fare conti? Lei dà numeri su sanità e mente'** Leggi tutta la notizia su Liberoquotidiano.it (Di venerdì 25 ottobre 2024) Roma, 25 ott. (Adnkronos) - "ha detto che noi non, sono giorni che sulladà isapendo di mentire". Così Ellyalla manifestazione del centrosinistra a Genova.

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Manovra, Misiani (Pd): "La sanità è il punto più critico. Pronti ad aderire a tutte le iniziative di mobilitazione" - "Con questa Legge di Bilancio il fondo sanitario nazionale - lo dicono i numeri resi noti dalla stessa Meloni - scende al 6,05 per cento del PIL. È il livello più basso degli ultimi 15 anni. I pochi s ... (affaritaliani.it)

Elezioni Liguria, sfida finale Orlando-Bucci: oggi sul palco tutti i leader. Ecco perché è una partita decisiva - In Liguria è iniziato il conto alla rovescia. Sul calendario, segnate in rosso, le date di domenica 27 e lunedì 28 ottobre, quando gli elettori saranno chiamati ai seggi per ... (ilmessaggero.it)

Liguria, campo zoppo e rebus Renzi. La discesa dei big fra i timori degli "OrlandElly" - Le ultime 24 ore, il rush finale. Poi domenica 27 e lunedì 28 saranno i liguri alle urne a decidere. E comincerà l'attesa snervante ... (iltempo.it)

Rapporto Ecri, Tajani: "Protesta formale, è inaccettabile" - Il ministro degli Esteri ha commentato il rapporto Ecri difendendo le forze dell'ordine dagli attacchi: "È veramente inaccettabile quello che è stato scritto" ... (ilgiornale.it)