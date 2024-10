Maltempo in Liguria, vertice prefetti e Arpal per garantire il voto: “Per ora escluse misure straordinarie”. Allerta arancione estesa e allungata (Di venerdì 25 ottobre 2024) La decisione arriverà entro la giornata dal ministero dell’Interno e dal Dipartimento nazionale di Protezione civile Repubblica.it - Maltempo in Liguria, vertice prefetti e Arpal per garantire il voto: “Per ora escluse misure straordinarie”. Allerta arancione estesa e allungata Leggi tutta la notizia su Repubblica.it (Di venerdì 25 ottobre 2024) La decisione arriverà entro la giornata dal ministero dell’Interno e dal Dipartimento nazionale di Protezione civile

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Maltempo - scuole chiuse per allerta meteo in Toscana - Liguria - Emilia Romagna venerdì : i comuni a rischio - Dove resteranno chiuse le scuole per maltempo domani venerdì 25 ottobre? Ecco l’elenco in aggiornamento dei comuni che hanno deciso di sospendere le lezioni negli istituti per l’allerta meteo in Liguria e in Toscana. Allerta arancione su 4 tre ... (Fanpage.it)

Maltempo - allerta meteo e scuole chiuse in Toscana e Liguria domani 25 ottobre : i comuni a rischio - Dove resteranno chiuse le scuole per maltempo domani giovedì 25 ottobre? Ecco l’elenco in aggiornamento dei comuni che hanno deciso di sospendere le lezioni negli istituti per l’allerta meteo in Liguria e in Toscana. Allerta arancione su 4 tre ... (Fanpage.it)

Italia - maltempo : chiuse strade in Emilia-Romagna - Liguria e Sicilia Anas - Di seguito un comunicato diffuso da Anas: Anas, Società del Gruppo FS Italiane sta effettuando il monitoraggio della viabilità nelle regioni colpite dal maltempo, intervenendo in tempo reale con 200 addetti, per garantire, in caso di criticità, la ... (Noinotizie.it)

Maltempo : strade chiuse per allagamenti e frane in Emilia Romagna - Liguria - Marche e Sicilia - In seguito dell’ondata di maltempo che sta interessando Emilia Romagna, Liguria, Marche e Sicilia, Anas, Società del Gruppo FS Italiane, è impegnata lungo la rete stradale e autostradale di competenza attraverso il monitoraggio costante delle ... (Gazzettadelsud.it)