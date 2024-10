Lanazione.it - Maggio Musicale, risuonano le quattro sinfonie di Johannes Brahms

Leggi tutta la notizia su Lanazione.it

(Di venerdì 25 ottobre 2024) Firenze, 25 ottobre 2024 – Dopo i grandi successi dei concerti del 10 e del 17 ottobre, volge al termine il ciclo – con il direttore principale Daniele Gatti alla testa dell’Orchestra del– dedicato acon il “Requiem tedesco” e le. In apertura al concerto di sabato 26 ottobre alle ore 20, in Sala Mehta, la Sinfonia n. 2 in rere op. 73. La velocità con cuirealizzò la nuova composizione fu sorprendente se paragonata alla lunghissima gestazione del suo primo sforzo sinfonico. Se la Sinfonia n. 1 era stata salutata come ‘Decima sinfonia’, alludendo all’eredità beethoveniana di cuiera custode e garante, la Seconda fu denominata sia ‘pastorale’, per il carattere prevalentemente lirico e melodico, sia ‘viennese’, per il ritmo di valzer presente in due deimovimenti. Il concerto prosegue con la Sinfonia n.