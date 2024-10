Ligue 1: il Rennes piega il Le Havre per 1-0 (Di venerdì 25 ottobre 2024) Il Rennes vince sul Le Havre per 1-0 nella partita valida per la nona giornata della stagione 2024/2025 di Ligue 1. Il gol decisivo arriva nel corso del secondo tempo, con Gomez che trova la porta avversaria al minuto 54e porta i padroni di casa in vantaggio. Sul finale la squadra ospite rimane in inferiorità numerica, a causa dell’espulsione di Operi nel corso del quinto minuto di recupero. Ligue 1: il Rennes piega il Le Havre per 1-0 SportFace. Leggi tutta la notizia su Sportface.it (Di venerdì 25 ottobre 2024) Ilvince sul Leper 1-0 nella partita valida per la nona giornata della stagione 2024/2025 di1. Il gol decisivo arriva nel corso del secondo tempo, con Gomez che trova la porta avversaria al minuto 54e porta i padroni di casa in vantaggio. Sul finale la squadra ospite rimane in inferiorità numerica, a causa dell’espulsione di Operi nel corso del quinto minuto di recupero.1: ilil Leper 1-0 SportFace.

