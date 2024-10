Libano, media: 3 reporter uccisi in raid di Israele nell'est (Di venerdì 25 ottobre 2024) I media statali di Beirut affermano che tre giornalisti sono stati uccisi stanotte in un attacco aereo israeliano su Hasbaya, nell'est del Libano vicino al confine con la Siria. La Protezione civile di Gaza afferma che l'esercito israeliano ha compiuto nelle ultime ore un "massacro di massa" radendo al suolo almeno 10 edifici residenziali nel campo profughi di Jabalia, nel nord della Striscia, Lo riporta l'emittente araba Al Jazeera. Citando fonti locali, l'agenzia di stampa palestinese Wafa parla da parte sua di circa 150 tra morti e feriti. Quotidiano.net - Libano, media: 3 reporter uccisi in raid di Israele nell'est Leggi tutta la notizia su Quotidiano.net (Di venerdì 25 ottobre 2024) Istatali di Beirut affermano che tre giornalisti sono statistanotte in un attacco aereo israeliano su Hasbaya,'est delvicino al confine con la Siria. La Protezione civile di Gaza afferma che l'esercito israeliano ha compiutoe ultime ore un "massacro di massa" radendo al suolo almeno 10 edifici residenziali nel campo profughi di Jabalia, nel nord della Striscia, Lo riporta l'emittente araba Al Jazeera. Citando fonti locali, l'agenzia di stampa palestinese Wafa parla da parte sua di circa 150 tra morti e feriti.

