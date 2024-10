Terzotemponapoli.com - L’ex Lecce Pasculli ricorda il compagno di squadra Conte

Leggi tutta la notizia su Terzotemponapoli.com

(Di venerdì 25 ottobre 2024)Pedro, ha rilasciato delle dichiarazioni a Radio Marte nel corso di Marte Sport Live. Oltre a parlare del match di domani al Maradona, ha parlato del suo exe delle prospettive in ottica campionato del Napoli. Di seguito il suo intervento alla radio.e quel goal dial San Paolo “I miei ricordi ainsieme a? Tanti, tutti belli. A partire da quel bel passaggio che gli feci a Napoli contro gli azzurri nel 1989: quel gol di Antonio ci mise in condizioni di avere speranze di fare un risultato utile contro Maradona, ma alla fine perdemmo (Napoli-3-2 del 5-11-1989, ndr). Quando giocavamo insieme Antonioè sempre stato un bravissimo ragazzo, si capiva già che aveva le idee chiare. Finiva l’allenamento con ile correva a Foggia per studiare all’Università.