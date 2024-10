Leclerc cambia sport: addio Ferrari (Di venerdì 25 ottobre 2024) Leclerc cambia sport, addio Ferrari: il pilota della Rossa ha fatto lo stesso mestiere per un giorno, quello del pilota, ma in un altro modo Charles Leclerc senza freni. Dopo aver dominato ad Austin, dopo aver annunciato che la Ferrari può puntare, e vincere, al mondiale costruttori, ha deciso per un giorno di cambiare sport. Leclerc (Lapresse) – Ilveggente.itUn’occasione che, purtroppo, solamente a delle persone come lui possono capitare. Chissà quanti vorrebbero trovarsi al suo posto. Non solo dentro la Rossa, ovviamente, non solo dentro quella macchina che fa sognare tutti e che tutti dentro il Circus, prima o poi, vorrebbero guidare. Ma anche nella vita reale. E andiamo a vedere insieme quello che è successo nei giorni scorsi. Leclerc cambia sport: diventa pilota di jet Dall’asfalto al cielo con un uomo solo al comando. Il monegasco. Ilveggente.it - Leclerc cambia sport: addio Ferrari Leggi tutta la notizia su Ilveggente.it (Di venerdì 25 ottobre 2024): il pilota della Rossa ha fatto lo stesso mestiere per un giorno, quello del pilota, ma in un altro modo Charlessenza freni. Dopo aver dominato ad Austin, dopo aver annunciato che lapuò puntare, e vincere, al mondiale costruttori, ha deciso per un giorno dire(Lapresse) – Ilveggente.itUn’occasione che, purtroppo, solamente a delle persone come lui possono capitare. Chissà quanti vorrebbero trovarsi al suo posto. Non solo dentro la Rossa, ovviamente, non solo dentro quella macchina che fa sognare tutti e che tutti dentro il Circus, prima o poi, vorrebbero guidare. Ma anche nella vita reale. E andiamo a vedere insieme quello che è successo nei giorni scorsi.: diventa pilota di jet Dall’asfalto al cielo con un uomo solo al comando. Il monegasco.

