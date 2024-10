Le Lezioni di Storia al Nuovo si fanno in due, ora c'è anche la Scienza (Di venerdì 25 ottobre 2024) E' Capitali culturali il titolo del Nuovo ciclo di Lezioni di Storia che si terranno come sempre al Teatro Nuovo Giovanni da Udine a partire dal 27 ottobre 2024 (di domenica mattina alle ore 11.00), inserendosi significativamente nel percorso di avvicinamento a Go! 2025 Nova Gorica e Gorizia Udinetoday.it - Le Lezioni di Storia al Nuovo si fanno in due, ora c'è anche la Scienza Leggi tutta la notizia su Udinetoday.it (Di venerdì 25 ottobre 2024) E' Capitali culturali il titolo delciclo didiche si terranno come sempre al TeatroGiovanni da Udine a partire dal 27 ottobre 2024 (di domenica mattina alle ore 11.00), inserendosi significativamente nel percorso di avvicinamento a Go! 2025 Nova Gorica e Gorizia

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Le elezioni in Georgia sono un nuovo referendum tra Russia e Occidente - Dopo la Moldavia è la volta della Georgia, altra repubblica ex sovietica chiamata al voto nel contesto del duello tra Russia e Occidente. Se a Chisinau la scorsa settimana la presidente filo-occidentale Maia Sandu ha vinto il primo turno e sfiderà ... (Lettera43.it)

Trump agli sgoccioli a 10 giorni dalle elezioni : il Tycoon di nuovo accusato di razzismo - A 13 giorni dalle elezioni americane il candidato repubblicano Donald Trump ha subito un duro colpo. La testata The Atlantic ha infatti pubblicato un ritratto piuttosto negativo dell’ex presidente, riportando un episodio spiacente riguardante una ... (Ildifforme.it)

Approvato il nuovo regolamento dei Ctp - presto nuove elezioni. Berardinelli : «È stato un percorso condiviso» - ANCONA – È stato approvato questa mattina dal Consiglio comunale il nuovo regolamento per l’attuazione del decentramento partecipato e, quindi, per la costituzione dei nuovi Consigli territoriali di partecipazione, meglio noti come Ctp. In tempi ... (Anconatoday.it)

Il collezionista Acerbi si prepara a Roma-Inter : nuovo obiettivo! - Francesco Acerbi si prepara a Roma-Inter, sfida in programma domani sera. Rivale inedito per il centrale nerazzurro. NUOVO AVVERSARIO – Al collezionista Acerbi, manca in effetti uno scalpo ucraino: domani è l’occasione giusta per arricchire la sua ... (Inter-news.it)