La farsa albanese

Leggi tutta la notizia su Lanotiziagiornale.it

(Di venerdì 25 ottobre 2024) Con il rimpatrio forzato dei migranti portati illegalmente in Albania il governo Meloni si è coperto di nuovo di ridicolo.Ada LettieriVia email Gentile lettrice, ridicolo è la parola più idonea per una politicante che, dopo 30 anni di frequentazioni missine e berlusconiane, ha costruito la sua fortuna elettorale sulla promessa del blocco navale dell’Africa (nota per i lettori di Marte: l’aveva promesso seriamente) e che spergiurava che avrebbe dato la caccia agli scafisti per “il globo terraqueo”, dal golfo della Malesia alle isole del Bhutan, dove il mare adesso non c’è ma ce lo porterebbe Marsilio, governatore della regione Abruzzo che non per nulla oggi gode di tre mari. Ma nell’affare Albania non c’è solo il ridicolo.