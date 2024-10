“In viaggio con Marco Polo” OPV Families&Kids 2024 al Centro Culturale Altinate San Gaetano (Di venerdì 25 ottobre 2024) Sabato 26 ottobre alle ore 17 presso l’Auditorium del Centro Culturale Altinate San Gaetano di Padova si terrà lo spettacolo musicale In viaggio con Marco Polo nell’ambito del cartellone OPV Families&Kids 2024, la rassegna dedicata ai piccoli ascoltatori e alle famiglie. In occasione Padovaoggi.it - “In viaggio con Marco Polo” OPV Families&Kids 2024 al Centro Culturale Altinate San Gaetano Leggi tutta la notizia su Padovaoggi.it (Di venerdì 25 ottobre 2024) Sabato 26 ottobre alle ore 17 presso l’Auditorium delSandi Padova si terrà lo spettacolo musicale Inconnell’ambito del cartellone OPV Families&Kids, la rassegna dedicata ai piccoli ascoltatori e alle famiglie. In occasione

