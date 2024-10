In Medio Oriente non c’è fine all’orrore: un raid dell’aviazione di Netanyahu colpisce il campo profughi di Jabalia e causa almeno 150 tra morti e feriti (Di venerdì 25 ottobre 2024) Scuole bombardate, campi profughi colpiti dai missili e ospedali assediati: è la triste cronaca del conflitto in Medio Oriente, dove non passa giorno senza che si verifichi un “incidente”, come talvolta viene definito dall’esercito israeliano (Idf), in cui perdono la vita decine di civili. Una situazione inaccettabile che solleva le proteste del mondo arabo e di una parte sempre crescente di Paesi occidentali nei confronti del primo ministro israeliano, Benjamin Netanyahu, il quale sembra ignorare il parere di tutti, perfino del suo alleato americano, preferendo continuare la propria crociata personale. Lanotiziagiornale.it - In Medio Oriente non c’è fine all’orrore: un raid dell’aviazione di Netanyahu colpisce il campo profughi di Jabalia e causa almeno 150 tra morti e feriti Leggi tutta la notizia su Lanotiziagiornale.it (Di venerdì 25 ottobre 2024) Scuole bombardate, campicolpiti dai missili e ospedali assediati: è la triste cronaca del conflitto in, dove non passa giorno senza che si verifichi un “incidente”, come talvolta viene definito dall’esercito israeliano (Idf), in cui perdono la vita decine di civili. Una situazione inaccettabile che solleva le proteste del mondo arabo e di una parte sempre crescente di Paesi occidentali nei confronti del primo ministro israeliano, Benjamin, il quale sembra ignorare il parere di tutti, perfino del suo alleato americano, preferendo continuare la propria crociata personale.

