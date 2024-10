“Il ragazzo dai pantaloni rosa”, il film che racconta la vera storia di Andrea, suicida a 15 anni (Di venerdì 25 ottobre 2024) Andrea Spezzacatena aveva 15 anni, e quella giovane età l’avrà per sempre. Il ragazzino solare e allegro, nato e cresciuto a Roma, si tolse la vita nel 2012. Il gesto estremo fu conseguenza di un disagio interiore e mai confidato, nato a causa di spietate prese in giro, dal vivo e sui social. A scatenarle un paio di pantaloni stinti. Si chiama Il ragazzo dai pantaloni rosa il film che racconta la sua storia, presentato alla Festa del Cinema di Roma. Il ragazzo dai pantaloni rosa, il film contro il cyberbullismo Il ragazzo dai pantaloni rosa, che ha fatto il suo esordio nella sezione dedicata ai ragazzi della Festa del Cinema di Roma, è diretto dalla regista Margherita Ferri. Dilei.it - “Il ragazzo dai pantaloni rosa”, il film che racconta la vera storia di Andrea, suicida a 15 anni Leggi tutta la notizia su Dilei.it (Di venerdì 25 ottobre 2024)Spezzacatena aveva 15, e quella giovane età l’avrà per sempre. Il ragazzino solare e allegro, nato e cresciuto a Roma, si tolse la vita nel 2012. Il gesto estremo fu conseguenza di un disagio interiore e mai confidato, nato a causa di spietate prese in giro, dal vivo e sui social. A scatenarle un paio distinti. Si chiama Ildaiilchela sua, presentato alla Festa del Cinema di Roma. Ildai, ilcontro il cyberbullismo Ildai, che ha fatto il suo esordio nella sezione dedicata ai ragazzi della Festa del Cinema di Roma, è diretto dalla regista Margherita Ferri.

