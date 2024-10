Ilnapolista.it - Il figlio di Mancini: «Papà ha voglia di tornare, è ancora giovane e ha ancora tanto da dare al calcio»

(Di venerdì 25 ottobre 2024) Andreadi Roberto, ha rilasciato alcune dichiarazioni a Radio-Tv Serie A a proposito della separazione tra ilRoberto e la nazionale dell’Arabia Saudita. «Quando un rapporto finisce è sempre un momento particolare. Chi fa questo mestiere sa che può succedere, è stata una decisione consensuale, non sempre le cose vanno come si pensa. L’ho sentito ed è tranquillo, probabilmente si prenderà un periodo di vacanza ma è voglioso diperché èe hadaal». «È dispiaciuto», continuajunior. «Quando ha deciso di anin Arabia ci credeva, credeva di poter fare un buon lavoro, secondo me ci sono state buone cose al di là dei risultati, in unche èindietro.