Il Brasile fra mito, sogno e realtà. Lo svela il Festival cinematografico (Di venerdì 25 ottobre 2024) Brasile, sinonimo di enorme fascino ma anche di importanti sfide da superare. Queste sono il filo conduttore dell'undicesima edizione del Festival Internazionale di Cinema Brasiliano, che si terrà dal 30 ottobre al 7 novembre all'Anteo. I film sono in lingua originale con sottotitoli in italiano. L'ingresso per tutte le sessioni sarà gratuito. Si parte (il 30 alle 21)con l'anteprima italiana di "Saudade fez morada aqui dentro", diretto da Haroldo Borges. L'opera si concentra sulla vita di Bruno, un giovane di quindici anni che vive in un quartiere umile e affronta una malattia degenerativa che lo lascerà cieco. Il protagonista dovrà imparare a vedere la vita con occhi diversi, affrontando la violenza e i pregiudizi della cultura sessista in cui è cresciuto.

