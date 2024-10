Hamas, 12 uccisi in raid a Gaza su persone in attesa aiuti (Di venerdì 25 ottobre 2024) La Difesa civile di Gaza annuncia 12 morti in attacchi contro un gruppo in attesa di aiuti umanitari sottolineando la presenza anche di diversi feriti. (ANSA-AFP). Quotidiano.net - Hamas, 12 uccisi in raid a Gaza su persone in attesa aiuti Leggi tutta la notizia su Quotidiano.net (Di venerdì 25 ottobre 2024) La Difesa civile diannuncia 12 morti in attacchi contro un gruppo indiumanitari sottolineando la presenza anche di diversi feriti. (ANSA-AFP).

