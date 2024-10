«Giulia ha cercato di scappare, l'ho colpita a caso con il coltello senza guardare»: Filippo Turetta racconta in aula le fasi del femminicidio (Di venerdì 25 ottobre 2024) Filippo Turetta è oggi in tribunale per raccontare la sua verità davanti ai giudici e a Gino Cecchettin: «Voglio raccontare tutto». Turetta è entrato Ilgazzettino.it - «Giulia ha cercato di scappare, l'ho colpita a caso con il coltello senza guardare»: Filippo Turetta racconta in aula le fasi del femminicidio Leggi tutta la notizia su Ilgazzettino.it (Di venerdì 25 ottobre 2024)è oggi in tribunale perre la sua verità davanti ai giudici e a Gino Cecchettin: «Vogliore tutto».è entrato

Cosa ha detto Filippo Turetta oggi al processo : “Ho fatto una lista - volevo rapire Giulia e toglierle la vita” - Cosa ha detto Filippo Turetta nell'interrogatorio tenutosi oggi presso la Corte d'Assise di Venezia nel corso del processo sull'omicidio di Giulia Cecchettin: "Ho mentito. Ho messo giù questo piano e scritto una lista qualche giorno prima del ... (Fanpage.it)

Filippo Turetta per la prima volta in tribunale - ammette la premeditazione del femminicidio di Giulia Cecchettin - Filippo Turetta è arrivato nell’aula della Corte d’Assise di Venezia dove viene interrogato come imputato nel processo per l’omicidio dell’ex fidanzata, Giulia Cecchettin. In aula, davanti a lui, tra le parti civili, è presente anche il papà ... (Metropolitanmagazine.it)

Filippo Turetta in tribunale : «Ho pensato di rapire Giulia e di toglierle la vita. Ero arrabbiato - pensavo che le cose potessero cambiare» - Filippo Turetta è oggi in tribunale per raccontare la sua verità davanti ai giudici e a Gino Cecchettin: «Voglio raccontare tutto». Turetta è entrato... (Ilgazzettino.it)

Filippo Turetta in aula - l’aberrante confessione : “Ho premeditato rapimento e omicidio di Giulia” - Sguardo basso, cammina dietro all’agente che gli indica dove sedersi. Filippo Turetta è arrivato stamane nell’aula della corte d’Assise di Venezia per rispondere all’interrogatorio nel processo che lo vede imputato per l’omicidio dell’ex fidanzata ... (Secoloditalia.it)