Anteprima24.it - FOTO/ Drammatico frontale tra auto, due persone in ospedale

(Di venerdì 25 ottobre 2024) Tempo di lettura: < 1 minutoLa squadra dei Vigili del Fuoco del distaccamento di Bisaccia è intervenuta sulla SP 281, nel comune di Castel Baronia, per un incidente stradale che ha coinvolto trevetture. Nel violento impatto, due delle trea bordo sono rimaste ferite e, grazie al pronto intervento del personale sanitario del 118, sono state trasportate all’di Ariano Irpino per ricevere le necessarie cure mediche. I veicoli incidentati sono stati messi in sicurezza, mentre i Carabinieri della Stazione di Montecalvo Irpino hanno eseguito i rilievi per chiarire la dinamica dell’accaduto.