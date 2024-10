F1, reclamo McLaren sulla penalizzazione di Lando Norris a Austin. Il team inglese porta nuovi elementi (Di venerdì 25 ottobre 2024) Anche se siamo ai nastri di partenza dell’attesissimo fine settimana del Gran Premio del Messico, ventesimo e quintultimo appuntamento del Mondiale di Formula Uno 2024, possiamo affermare che il Gran Premio degli Stati Uniti di Austin disputato nello scorso weekend non è ancora concluso. Per quale motivo? La discussa penalizzazione inflitta a Lando Norris nel finale della gara, costata il podio al pilota della McLaren a favore di Max Verstappen, sarà ridiscussa proprio in occasione dell’inizio dei lavori sul tracciato di Città del Messico, intitolato agli “Hermanos Rodriguez”. Il sorpasso in curva 12 sul Circuit of the Americas ha fatto discutere e sta facendo discutere ancora. Ripercorriamo con la memoria quanto avvenuto. Prima Max Verstappen ha mandato largo il rivale inglese, quindi Lando Norris ha preso vantaggio dall’escursione fuori pista superando l’olandese. Oasport.it - F1, reclamo McLaren sulla penalizzazione di Lando Norris a Austin. Il team inglese porta nuovi elementi Leggi tutta la notizia su Oasport.it (Di venerdì 25 ottobre 2024) Anche se siamo ai nastri di partenza dell’attesissimo fine settimana del Gran Premio del Messico, ventesimo e quintultimo appuntamento del Mondiale di Formula Uno 2024, possiamo affermare che il Gran Premio degli Stati Uniti didisputato nello scorso weekend non è ancora concluso. Per quale motivo? La discussainflitta anel finale della gara, costata il podio al pilota dellaa favore di Max Verstappen, sarà ridiscussa proprio in occasione dell’inizio dei lavori sul tracciato di Città del Messico, intitolato agli “Hermanos Rodriguez”. Il sorpasso in curva 12 sul Circuit of the Americas ha fatto discutere e sta facendo discutere ancora. Ripercorriamo con la memoria quanto avvenuto. Prima Max Verstappen ha mandato largo il rivale, quindiha preso vantaggio dall’escursione fuori pista superando l’olandese.

