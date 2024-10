ESCLUSIVA IN – Ferretti (Sindaco Rozzano): «Preferenza di Inter e Milan chiara!» (Di venerdì 25 ottobre 2024) Giovanni Ferretti, Sindaco di Rozzano, ha concesso un’Intervista ESCLUSIVA a Inter-News.it. Gli ultimi sviluppi legati alla costruzione di uno stadio accanto a San Siro da parte di Inter e Milan, ma anche un giudizio sulla formazione nerazzurra, sono stati tra i temi trattati. Inter e Milan sembrano intenzionate a costruire un nuovo stadio accanto al Meazza. I discorsi con il comune di Rozzano per un impianto di proprietà della società nerazzurra si sono arenati? Per quanto riguarda il comune di Rozzano c’è ancora una prelazione che scade nel gennaio 2025, non mi risulta che sia Intervenuta una disdetta. Sul nuovo stadio a San Siro, posso dire che questa era la soluzione che le due società volevano sin dall’inizio. A quando risale l’ultimo contatto con l’Inter per l’ipotesi Stadio a Rozzano? Prima della scadenza della prelazione. Inter-news.it - ESCLUSIVA IN – Ferretti (Sindaco Rozzano): «Preferenza di Inter e Milan chiara!» Leggi tutta la notizia su Inter-news.it (Di venerdì 25 ottobre 2024) Giovannidi, ha concesso un’vista-News.it. Gli ultimi sviluppi legati alla costruzione di uno stadio accanto a San Siro da parte di, ma anche un giudizio sulla formazione nerazzurra, sono stati tra i temi trattati.sembrano intenzionate a costruire un nuovo stadio accanto al Meazza. I discorsi con il comune diper un impianto di proprietà della società nerazzurra si sono arenati? Per quanto riguarda il comune dic’è ancora una prelazione che scade nel gennaio 2025, non mi risulta che siavenuta una disdetta. Sul nuovo stadio a San Siro, posso dire che questa era la soluzione che le due società volevano sin dall’inizio. A quando risale l’ultimo contatto con l’per l’ipotesi Stadio a? Prima della scadenza della prelazione.

