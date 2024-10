Bergamonews.it - Duecento espositori da 16 regioni italiane: in Fiera la 45esima edizione della Campionaria

(Di venerdì 25 ottobre 2024) Bergamo. Leccornie provenienti da ben 45 province, un’area dedicata ai Lego, una competizione tra baristi: queste sono solo alcune delle imperdibili iniziative che potrete trovare alladi Bergamo. Si tratta di una delle poche fiere campionarie ancora attive in Italia, che da 45 anni grazie a Promoberg porta in città le eccellenze del territorio bergamasco e non solo. Un evento che continua a rappresentare al meglio le filiere del commercio e dei servizi, così come il costume, la storia e l’innovazione del Made in Italy.(di cui 96 bergamaschi), 16rappresentate e uno dedicato all’Ecuador. Come da tradizione, la regione maggiormente rappresentata è la Lombardia, con 139 imprese, provenienti da 11 province.