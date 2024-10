"Disgustato da Report in silenzio elettorale": gioco sporco della sinistra in Liguria (Di venerdì 25 ottobre 2024) Oggi i leader nazionali del centrodestra saranno a Genova per la chiusura della campagna elettorale del sindaco di Genova Marco Bucci, candidato alla presidenza della Regione Liguria. Si vota domenica e lunedì, e proprio a urne aperte- domenica sera - il conduttore di Rai 3 Sigfrido Ranucci trasmetterà all'interno della trasmissione Report un servizio sull'inchiesta Toti. Ieri Bucci ha criticato la messa in onda: «Dal punto di vista delle elezioni, non sono assolutamente preoccupato» ha detto a margine di un appuntamento di campagna elettorale della Lega, a Sestri Ponente, «sono un po' Disgustato da questo modo di fare che non è tipico di come dovrebbero essere le democrazie: quando c'è il silenzio, c'è il silenzio». Nel servizio televisivo, secondo quanto è trapelato ieri, dovrebbero essere presenti anche stralci di intercettazioni che riguardano lo stesso Bucci (non indagato). Liberoquotidiano.it - "Disgustato da Report in silenzio elettorale": gioco sporco della sinistra in Liguria Leggi tutta la notizia su Liberoquotidiano.it (Di venerdì 25 ottobre 2024) Oggi i leader nazionali del centrodestra saranno a Genova per la chiusuracampagnadel sindaco di Genova Marco Bucci, candidato alla presidenzaRegione. Si vota domenica e lunedì, e proprio a urne aperte- domenica sera - il conduttore di Rai 3 Sigfrido Ranucci trasmetterà all'internotrasmissioneun servizio sull'inchiesta Toti. Ieri Bucci ha criticato la messa in onda: «Dal punto di vista delle elezioni, non sono assolutamente preoccupato» ha detto a margine di un appuntamento di campagnaLega, a Sestri Ponente, «sono un po'da questo modo di fare che non è tipico di come dovrebbero essere le democrazie: quando c'è il, c'è il». Nel servizio televisivo, secondo quanto è trapelato ieri, dovrebbero essere presenti anche stralci di intercettazioni che riguardano lo stesso Bucci (non indagato).

