"Din, Don, Down". Paolo Ruffini vi travolgerà

(Di venerdì 25 ottobre 2024) Si inaugura questa sera (ore 21) con Din, Dondi“Fanoteatro“, la nuova stagione della Fondazione Teatro della Fortuna realizzata da Amat col contributo del Comune di Fano, Regione Marche e Ministero. Attore, regista, conduttore e autore poliedrico, dal carisma straordinario e dalla comicità irriverente,, dopo il successo di UP&(andato in scena per oltre cinque anni nei teatri di tutta Italia, con più di 180 repliche e 120mila biglietti venduti), torna sul palcoscenico del Teatro della Fortuna (questa sera domani e domenica), con gli attori della Compagnia Mayor Von Frinzius, per questo nuovo progetto. "Din Don– come si legge nelle note di sala – è un concentrato di spregiudicata ironia e brillante improvvisazione".