Concerti per organo a Savignano: il quartetto di musica antica di Bologna protagonista alla Chiesa del Suffragio (Di venerdì 25 ottobre 2024) Domenica 27 ottobre alle 16 si tiene il secondo appuntamento della trentunesima edizione della rassegna di Concerti allo storico organo Nachini-Dacci della Chiesa del Suffragio di Savignano sul Rubicone. La rassegna è organizzata dall’associazione”I Musici della Città ” con la collaborazione del Cesenatoday.it - Concerti per organo a Savignano: il quartetto di musica antica di Bologna protagonista alla Chiesa del Suffragio Leggi tutta la notizia su Cesenatoday.it (Di venerdì 25 ottobre 2024) Domenica 27 ottobre alle 16 si tiene il secondo appuntamento della trentunesima edizione della rassegna diallo storicoNachini-Dacci delladeldisul Rubicone. La rassegna è organizzata dall’associazione”I Musici della Città ” con la collaborazione del

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi piĂą recenti.

A Savignano primo evento della rassegna dei concerti all'organo Nachini-Dacci - Sabato 12 ottobre alle 21 prende il via la trentunesima edizione della rassegna di concerti allo storico organo Nachini-Dacci della chiesa del Suffragio di Savignano sul Rubicone. La rassegna è organizzata dall’associazione ”I Musici della Città ” ... (Cesenatoday.it)

Festival Concertistico Internazionale di Vicenza - musica per organo e canto corale - Il Festival Concertistico Internazionale offre un ricco programma di eventi dedicati alla musica per organo e al canto corale, con la partecipazione di artisti di fama internazionale e cori prestigiosi. I concerti si svolgeranno in diverse chiese ... (Vicenzatoday.it)

Concerti d’organo - eventi e processioni. Una settimana di festa nel Duomo di Finale - Una doppia processione, un triduo di riflessioni accompagnate da concerti d’organo, l’esposizione della corona regale. Nell’anno della tanto attesa riapertura del Duomo (dopo i restauri post sisma), anche la festa della Beata Vergine delle ... (Ilrestodelcarlino.it)

Concerti d’organo a Santa Maria Nuova . Questa sera ’The Planets’ in anteprima assoluta - Gran finale per i ’Concerti d’organo’ a Santa Maria Nuova con la prima assoluta per l’Italia dell’opera orchestrale The Planets dell’inglese Gustav Holts, nella versione per organo che richiede la partecipazione di due esecutori. Un capolavoro ... (Ilrestodelcarlino.it)