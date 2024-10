Con "Aquile Randagie" inizia la stagione di Teatro Invito (Di venerdì 25 ottobre 2024) Scatta la stagione 2024/2025 di Teatro Invito. Sabato 26 ottobre alle 20.45 andrà in scena lo spettacolo "Aquile Randagie: credere, obbedire, resisistere" della Compagnia Arca Azzurra Teatro; una serata in collaborazione con la Cooperativa Progetto Scout. Il primo di tanti appuntamenti che Leccotoday.it - Con "Aquile Randagie" inizia la stagione di Teatro Invito Leggi tutta la notizia su Leccotoday.it (Di venerdì 25 ottobre 2024) Scatta la2024/2025 di. Sabato 26 ottobre alle 20.45 andrà in scena lo spettacolo ": credere, obbedire, resisistere" della Compagnia Arca Azzurra; una serata in collaborazione con la Cooperativa Progetto Scout. Il primo di tanti appuntamenti che

