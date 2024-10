Causa Psg-Mbappé | comitato appello LFP dà ragione al calciatore

Leggi tutta la notizia su Sportface.it

(Di venerdì 25 ottobre 2024) Si è chiuso un altro capitolo della vicenda Psg-. Secondo quanto riporta L’Equipe, ild’congiunto della Lega calcio francese (LFP) si è pronunciato a favore dell’attaccante del Real Madrid, che continua a richiedere 55 milioni di euro l Psg e che la società parigina non intende versare. Mbappè da parte sua ha detto no all’offerta di mediazione del club che, a sua volta, non intende pagare la cifra richiesta anche perché le decisioni della LFP in materia non sono vincolanti. Ora si attendono notizie dal tribunale.Psg-LFP dàalSportFace.