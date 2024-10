Catturato in Colombia un latitante italiano coinvolto nel traffico internazionale di droga (Di venerdì 25 ottobre 2024) Facebook WhatsApp Twitter Nel cuore della notte, le forze dell’ordine Colombiane hanno Catturato Luigi Belvedere, uno dei latitanti più ricercati d’Italia. Ricercato dal dicembre 2020, Belvedere era inserito nell’elenco dei pericolosi fuggitivi del Ministero dell’Interno, condannato in via definitiva per traffico di stupefacenti a livello internazionale. Questo arresto, frutto di una complessa operazione di cooperazione internazionale, segna un significativo passo avanti nella lotta contro il narcotraffico che affligge sia la Colombia che l’Italia. Il profilo di Luigi Belvedere Luigi Belvedere, originario di Caserta, era noto nel mondo del traffico di droga come un abile intermediario tra i cartelli Colombiani e i clan del “cartello camorristico” dei Casalesi. Gaeta.it - Catturato in Colombia un latitante italiano coinvolto nel traffico internazionale di droga Leggi tutta la notizia su Gaeta.it (Di venerdì 25 ottobre 2024) Facebook WhatsApp Twitter Nel cuore della notte, le forze dell’ordinene hannoLuigi Belvedere, uno dei latitanti più ricercati d’Italia. Ricercato dal dicembre 2020, Belvedere era inserito nell’elenco dei pericolosi fuggitivi del Ministero dell’Interno, condannato in via definitiva perdi stupefacenti a livello. Questo arresto, frutto di una complessa operazione di cooperazione, segna un significativo passo avanti nella lotta contro il narcoche affligge sia lache l’Italia. Il profilo di Luigi Belvedere Luigi Belvedere, originario di Caserta, era noto nel mondo deldicome un abile intermediario tra i cartellini e i clan del “cartello camorristico” dei Casalesi.

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Latitante dal 2020 - Luigi Belvedere catturato a Medellin : tradito da app di messaggi - (Adnkronos) – Irreperibile dal dicembre 2020, la polizia ha catturato in Colombia il latitante Luigi Belvedere: è stato tradito da un'app di messaggistica sul cellulare. Da mesi l'attenzione delle forze dell'ordine era concentrata sul Sud America e ... (Webmagazine24.it)

Camorra - Catturato in Colombia il latitante Belvedere - ROMA (ITALPRESS) – Nel corso della notte, a Medellin (Colombia), è stato catturato Luigi Belvedere, latitante da dicembre 2020 ed inserito nell’elenco dei latitanti pericolosi del Ministero dell’Interno, destinatario di un provvedimento di ... (Unlimitednews.it)

Colombia - catturato latitante Belvedere - 9.23 Luigi Belvedere, latitante dal dicembre 2020 e inserito nell'elenco dei latitanti pericolosi del ministero dell'Interno, è stato individuato e catturato a Medellin, in Colombia. Deve scontare oltre 18 anni di carcere per traffico ... (Televideo.rai.it)

Luigi Belvedere catturato in Colombia : il latitante tradito da un'app - Fine della fuga per Luigi Belvedere. La polizia ha arrestato a Medellin, in Colombia il 32enne originario di San Clemente di Caserta e vicino al clan dei Casalesi, latitante dal 2020. Belvedere, che era fuggito in Sudamerica dopo la condanna, ... (Today.it)