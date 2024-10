Lanazione.it - Castelfalfi assume. Assalto all’open day. In 250 a colloquio per lavorare nel resort

(Di venerdì 25 ottobre 2024) Montaione (Firenze), 25 ottobre 2024 – Una bella attitudine, sorriso verso gli ospiti e la conoscenza della lingua inglese. Ecco i principali punti che formano l’identikit dei nuovi talenti ricercati daattraverso i due open day organizzati per ampliare il proprio parco dipendenti. Uno che si è svolto ieri proprio nella struttura di lusso del comune di Montaione e un altro che è invece in programma per il 7 novembre a The Social Hub Florence Lavagnini, a Firenze. “Lo scopo principale di questi open day è quello di dare la possibilità alle persone che vivono nel nostro circondario di poter venire a, stiamo infatti pianificando per la prossima stagione la fase di selezione e quindi questo è il momento perfetto per organizzare questi incontri – racconta il direttore generale, Roberto Protezione –.