Cassazione, gratuito patrocinio anche a extracomunitari irregolari (Di venerdì 25 ottobre 2024) Un extracomunitario può chiedere il patrocinio a spese dello Stato anche se non ha il codice fiscale, nè un domicilio stabile in Italia Imolaoggi.it - Cassazione, gratuito patrocinio anche a extracomunitari irregolari Leggi tutta la notizia su Imolaoggi.it (Di venerdì 25 ottobre 2024) Uno può chiedere ila spese dello Statose non ha il codice fiscale, nè un domicilio stabile in Italia

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

La storia di Vincenzo Fuoco, ex calciatore vittima di abusi: “Un fenomeno molto diffuso nel calcio” - Da bambino Vincenzo Fuoco ha subito per anni abusi da parte di un dirigente della squadra per la quale giocava ... (fanpage.it)

Il bene dell’acqua alle Waterpiadi. Divertimento e sociale alle Terrazze - Grande successo alle Terrazze dell’iniziativa “Waterpiadi“ dedicata all’acqua e alla solidarietà. Il progetto Waterpiadi gode del patrocinio del Comune della Spezia e del sostegno di diverse realtà di ... (lanazione.it)

Macomer: sabato il Linux Day, giornata nazionale per il software libero - Anche la lingua sarda farà la comparsa nell'appuntamento con il Linux Day, la giornata nazionale per il software libero, che anche quest'anno si svolge a Macomer, organizzato dal gruppo utent Linux Ma ... (unionesarda.it)

Italia-Israele, il comune di Udine ci ripensa e concede il patrocinio alla partita di Nations League - Il Comune di Udine ha concesso il patrocinio per la partita Italia- Israele, che si terrà nel capoluogo friulano il prossimo 14 ottobre. La ... (iltempo.it)