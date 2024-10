Dailymilan.it - Bologna-Milan, riprende quota l’ipotesi rinvio. Il motivo

(Di venerdì 25 ottobre 2024) Sempre più probabile, con il passare del tempo, ildell'incontro valido per la nona giornata di campionato tra. Ecco perchésempre più vicina allo spostamento. L'incontro, valido per la nona giornata di Serie A e in programma sabato 26 ottobre, verrà quasi sicuramente rinviata a una data ancora da definire. Il sindaco della città emiliano, nella mattinata di venerdì 25, ha confermato la sua decisione di non consentire lo svolgimento della partita presso lo stadio Renato Dall'Ara. Bocciando anche la possibilità di giocare la sfida nell'impianto ma a porte chiuse.: partita verso lo spostamento per motivi logistici. Il punto della situazione