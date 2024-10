Bologna-Milan, Casini: “Valutiamo il giorno di Natale per recuperarla” (Di venerdì 25 ottobre 2024) Dopo lo spostamento di Bologna-Milan, il presidente Casini ha clamorosamente ipotizzato una partita natalizia tra le due squadre Pianetamilan.it - Bologna-Milan, Casini: “Valutiamo il giorno di Natale per recuperarla” Leggi tutta la notizia su Pianetamilan.it (Di venerdì 25 ottobre 2024) Dopo lo spostamento di, il presidenteha clamorosamente ipotizzato una partita natalizia tra le due squadre

Bologna-Milan rinviata : ora capiamo molte cose e cadono tante maschere - Bologna-Milan è stata rinviata a data da destinarsi. Una decisione assurda, frutto di una situazione che vede i rossoneri senza peso politico (Pianetamilan.it)

Rinvio Bologna-Milan - l’ad rossoblu Fenucci : “Scelta saggia - incasso andrà in parte alle famiglie colpite” - La decisione di rinviare Bologna-Milan? “C’è una situazione oggettiva di difficoltà nella zona dello stadio Dall’Ara, dove ci sono stati anche dei crolli. Quindi aldilà della solidarietà che sempre esprimiamo a favore delle famiglie c’era anche una ... (Lapresse.it)

Amarcord – Quel Bologna-Milan deciso dalla coppia Shevchenko-Kakà - Ecco, di seguito, la time machine di 'acmilan.com' relativo a Bologna-Milan del 2004/2005 deciso da Andriy Shevchenko e Ricardo Kakà (Pianetamilan.it)

Recupero Bologna-Milan : spunta una data clamorosa - Impossibile giocarla in campo neutro: “Il Milan aveva dato la disponibilità , per il Bologna sarebbe stato complicato” “Siamo rimasti sorpresi dall’ordinanza del Sindaco di Bologna. Si è tentato di interloquire con lui per poter giocare a porte ... (Calciomercato.it)