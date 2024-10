Arsenal Arteta sulle condizioni di Calafiori | Dovrà fare altri accertamenti

Leggi tutta la notizia su Sportface.it

(Di venerdì 25 ottobre 2024) Intervenuto in conferenza stampa in vista del match contro il Liverpool, il tecnico dell’Mikelha toccato il tema infortuni: “mo il possibile per avere in qualche modo a disposizione Saka, Timber e, ma sono tutti e tre molto in dubbio: non sarà facile“. L’allenatore spagnolo ha poi parlato in particolare dellefisiche di Riccardo, vittima di un infortunio al ginocchio nel match di Champions League contro lo Shakhtar: “Si è sottoposto ad, ma ha bisogno die li farà oggi. Solo a quel punto ne sapremo di più“.che ha concluso con una nota di ottimismo: “L’ultima volta temevamo che l’infortunio fosse molto grave e alla fine ha giocato dopo due giorni. Vedremo“.di: “” SportFace.